Passionnée de dessin, ma curiosité m’a poussée à découvrir divers horizons créatifs. J’ai ainsi pu participer à la création de vêtements, de tissus, de sérigraphies, d’affiches, d’illustrations [...] et cela m’a beaucoup enrichie, tant professionnellement qu’humainement.

Engagée et motivée dans ce que je fais, je cherche aujourd’hui un emploi qui me ressemble.