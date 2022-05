Sabrina NAHALI

Docteur vétérinaire, j'ai complété ma formation initiale d'un MBA Management marketing spécialisé santé (ILV, 2013) reconnu dans le domaine de la santé afin d'acquérir une double compétence Scientifique/Marketing et ainsi pouvoir envisager une carrière au sein de l'industrie vétérinaire.

J'ai réalisé un stage au sein de Cegedim Strategic Data (CSD), l’une des principales sociétés d’études dédiée au marché de la santé. Ce stage m’a permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques à travers notamment la réalisation de diffèrent types d’études AD ’Hoc.

Lors de mes précédentes expériences professionnelles, j'ai été amenée à conduire des actions promotionnelles en tant que délégué médical. J'ai aussi occupé un poste de Responsable qualité ou j'ai supervisé des missions de surveillance et de contrôle dans le domaine de la santé animale, de l'hygiène alimentaire et de l'environnement en rapport avec l'élevage et l'agroalimentaire.