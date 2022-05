Sabrina NAVARENO

Mes diverses expériences m’ont permis de travailler sur différentes galéniques ( produit de soin et d'hygiène), d’enrichir mes connaissances sur les matières premières et d'être sensibilisé à la règlementation cosmétique en vigueur.



La formulation est un domaine qui me passionne.

Le fait de partir d’une idée, de mélanger des matières premières pour obtenir quelque chose de réel qui apporte une reponse aux attentes des consommateurs.



Cette passion dépasse le domaine de la cosmétique chez moi et se retrouve dans la pâtisserie afin d'apporte un plus plaisir à mes convives et dans le fais mains.

Challenge supplémentaire , à la stabilité et au visuel de la patisserie on y ajoute le goût.



Si mon profil vous interesse je vous invite à prendre contact avec moi.



Mes compétences :

Formulatrice

Chimie

Formulatrice en cosmétique