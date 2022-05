Sabrina NEVEU

Je travaille dans les ressources humaines car j’aime avoir des responsabilités, gérer des personnes, faire des diagnostics, des évaluations, réaliser des bases de données qui facilitent la gestion d’informations et d’effectuer leur suivi.

De plus, je suis une personne serviable qui aime être au contact et à l’écoute des personnes.

Ayant acquis et développé diverses qualités et compétences au cours de mes expériences dans le monde professionnel et scolaire je recherche actuellement un poste de Chargé de mission RH ou un poste de Responsable Ressources Humaines.

Mes expériences chez Berger Levrault DIS, Nespresso ou encore chez Sogeti groupe Capgemini et enfin VDI Group m’ont permises d’acquérir de solides compétences dans le domaine de la paie. D’autres part, j’ai acquis des savoirs multiples concernant l’administration du personnel, gestion de la formation et la gestion de procédures administratives.

Enfin, ma dernière expérience chez Sofilec m'a permise d'acquérir de solides compétences en gestion de projet.



Mes compétences :

Bonne capacité d'adaptation

dynamique

Méthodique

Motivée

Ordonnée

Ressources humaines

Droit du travail

Microsoft Office

Formation