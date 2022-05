Sabrina NOLLET

Bonjour !

En reconversion professionnelle je me tourne vers le métier passion de décoratrice florale.

Je suis à la recherche d'un employeur pour mon contrat d'apprentissage au CAP en 1 an, apte à m'aider à développer les qualités et compétences nécessaires à l'exercice du métier.

La rentrée débute en septembre au CFA de St-Maur-des-Fossés. J'ai un début d'expérience dans ce secteur avec des journées d'immersion et préparations florales lors d'événements (baptême, mariage).

Motivée et dynamique je me tiens disponible pour toute rencontre professionnelle !



Mes compétences :

Dynamique

Créativité

Relationnel

Décoration

Sens de l'initiative