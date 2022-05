Sabrina MOLET

Après des études universitaires en chimie, j'ai souhaité me spécialiser en Hygiène Sécurité Environnement, complété par une formation en management intégré Qualité Sécurité environnement. Depuis plus de 10 ans, je travaille dans ce domaine dans différents secteurs d'activité (blanchisserie, R&D secteur chimie, institut de recherche en biologie).

Au sein de mes différents postes, je fais preuve d'une grande autonomie pour mettre en application mes compétences spécifiques à ces problématiques. J'ai pu y interagir avec les différents services.



Mes compétences :

Environnement

Hygiène

Qualité

Sécurité

Personne Compétente en Radioprotection (sources no

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard