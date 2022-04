Je m'appelle Isabelle MOLET, je suis mariée. J'ai 3 filles, 1 garçon de 12 à 28 ans.



J'ai pendant 2 ans, travaillé sur les marchés en vente primeurs. Puis dès 1980 je n'ai plus quitté le secteur de l'électronique jusqu'à aujourd'hui.



Pendant une quinzaine d'années à Soissons (Aisne, 02) mon pays natal, dans le Loiret et enfin en région Rhône-Alpes.



Suite à une nouvelle mutation de mon mari à Sorgues dans le Vaucluse, je recherche un emploi similaire dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.



J'aime la polyvalence et m'adapte rapidement aux postes de travail que l'on me propose. J'ai le contact facile et suis avenante envers les personnes qui m'entourent.