Jean-Michel FLAMBARD

Passionné d'informatique et par la programmation depuis fort longtemps, j'en ai fait

ma profession en 1989. Puis, voulant encore progresser, j'ai obtenu un DUT

informatique. Au cours de ce parcours atypique, j'ai connu et utilisé beaucoup de

technologies et d'outils de développement (Cobol, C++, Java, ACCES, SQL,

MySQL, Windows, Unix, Linux...) jusqu'à Windev et webdev que j'utilise quotidiennement

depuis 2001.

De ce fait, je connais toutes les versions de cet AGL, depuis la version 5,5 jusqu'à la

16, version actuelle.

Cette expérience, construite au fil des années, me permet d'aborder les projets que

l'on me confie sereinement et d'être rapidement opérationnel.

En renforcement de vos équipes ou seul, je suis mobile sur la France entière et je

peux intervenir dans vos locaux. Je peux aussi travailler depuis mon domicile en

télétravail, je possède tous les outils nécessaires pour cela.



Mes compétences :

Informatique

Internet

Joomla

Joomla!

Photo

Photographie

WebDev

Windev