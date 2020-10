Corinne VERNANCHET

J’ai principalement travaillé en société de services, ceci m’a permis de découvrir des structures et des domaines variés au contact des clients afin d’analyser et de clarifier leurs besoins.

Mes compétences :

•Analyser les besoins du client, de l'utilisateur et constituer le cahier des charges fonctionnel (spécifications, délais, coûts, ...)

•Elaborer et rédiger les spécifications techniques (cahier des charges technique) de l'application informatique

•Concevoir et développer les programmes et applications informatiques

•Définir et réaliser les phases et procédures de tests techniques et fonctionnels de programmes et applications informatiques (planification, validation, ...)

•Analyser les problèmes techniques, fonctionnels et proposer des correctifs, mises en conformité techniques, ...

•Elaborer et rédiger les documents et supports techniques à destination des développeurs, des utilisateurs, des services informatiques, ...

•Développement et maintenance de projets : analyse des besoins – réflexion et schématisation de la demande – écriture du programme – tests fonctionnels – déploiement du programme – formation et assistance des utilisateurs - rédaction documentation – reprise et importation des données



Management de projets : analyse des projets – intervention auprès des utilisateurs – audit et étude des historiques – transfert des données – formation des utilisateurs – mise en place et assistance sur les nouveaux projets



Programmation

WebDev

Windev