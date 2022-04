Francis JARROT

Actuellement en poste au sein d'un éditeur de Back Office pour les centrales d'achats et les magasins Leclerc, j'ai également travaillé de nombreuses années dans la mise en place de systèmes d'informations en milieu hospitalier au sein d'un groupement d'hôpitaux.



Mon poste actuel en SSII me permet d'enrichir mon expérience dans le contact avec les responsables des centrales d'achats pour lesquelles nous travaillons ainsi qu'avec l'ensemble des utilisateurs informatiques en magasin (Adhérents, Directeurs, Chefs de département et Chef de rayon). Il me permet également d'acquérir des compétences dans l'utilisation de nouvelles technologies (développement Java, JSP, HTML, MySQL, Web, etc).



J'encadre une equipe d'une douzaine de developpeurs en ayant pour objectif de migrer les applications caractères dans un environnement graphique.



Les différents fonctions que j'ai occupées m'ont permis de développer mes compétences dans l'accompagnement à la mise en place de système d'information dans de nombreux domaines.



Ces postes m'ont appris la rigueur, le contact avec la clientèle, la vente d'outils répondants aux besoins et surtout la nécessité d'offrir des prestations fiable et de qualité en atteignant les objectifs définis.



Mes compétences :

DSI

Grande distribution

Informatique médicale

Gestion de projet

Management

Système d'information

Informatique

Back Office

Supply Chain