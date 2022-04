Gilles WATERMAN

Consultant/Chef de projet et Manager avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du PLM. En qualité de Consultant ou de Chef de projet, j'accompagne les entreprises dans le choix et le déploiement de solutions PLM ou GED. J'ai piloté des projets dans des secteurs industriels variés comme l'automobile, l'énergie, la défense ou l'aéronautique.



Mes compétences :

Chef de projets informatique

Consultant Senior métier/fonctionnel

Gestion de portefeuille projets

UNIX

CAO

Microsoft Windows

Product Lifecycle Management

Microsoft Office