Alain COMBIER

Instigateur et concepteur de la plateforme myCADservices (www.mycadservices.com) et des solutions qui l’accompagnent (myCADtools, myPDMtools, SolidWatch, myCADplace, …), j’œuvre depuis de nombreuses années dans le groupe Visiativ pour apporter une réelle valeur ajoutée aux solutions mises en œuvre chez nos clients afin, d’améliorer leur efficacité et leur compétitivité, et développer leur capacité de collaboration et d’innovation.



Visiativ, concepteur de solutions packagées pour les entreprises, appuie son développement sur deux activités majeures qui se complètent et s'enrichissent mutuellement :

• Une activité historique d'Intégrateur de solutions logicielles, spécialisé dans la mise en œuvre de la plateforme 3D Expérience de Dassault Systèmes.

• Une activité d'Editeur d'une plateforme collaborative et sociale disponible en mode licence ou SaaS qui connaît une forte croissance.



Avec une forte présence régionale en France au travers de 15 agences de proximité, mais également en Suisse et au Maroc via des filiales, Visiativ s'est développé à la fois par croissance organique (+10% par an depuis 2010) et par des croissances externes venues enrichir sa plateforme technologique et sa base clientèle.

Les solutions logicielles déployées par Visiativ sont utilisées par une clientèle large et diversifiée composée de plus de 9 000 TPE, PME et ETI.

Dans le Palmarès 2014 paru dans l'Expansion du 01/09: Visiativ, partenaire stratégique de la transformation numérique des PME/ETI est à la 136e place des "plus belles entreprises de France"





