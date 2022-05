Sabrina NOTO

Passionnée par les domaines du marketing stratégique et du management de projet, je suis animée par la volonté d’acquérir de l'expérience et de développer des compétences sur des fonctions d'Assistant Marketing/Chef de Produit Junior/Chef de Projet Junior/Business Developer.

Accéder à l'unes de ces fonctions au sein d'un environnement national et/ou international serait la concrétisation de mon ambition à exceller dans le domaine du marketing en général.

Mes domaines de prédilections sont les industries (marques de cosmétiques et de compléments alimentaires, fabricants de meubles, marques éthiques de modes et d'accessoires...) et les agences de conseil (conseil aux organisations, conseils en stratégies de développement durable...).

Au delà d'une fonction ou d'un secteur d'activité précis, je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle au sein d'une organisation empreinte de fortes valeurs éthiques et responsables.



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Communication online

Gestion de projet

Négociation commerciale

Communication institutionnelle

Études marketing

Marketing stratégique

Analyse stratégique

Analyse de marché