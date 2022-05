Sabrina ORIENT DESIGN

Orient Design est la marque référence de l'organisation de mariage en accord avec les principes islamiques.

Je suis Sabrina la wedding planner que vous aurez comme interlocuteur pour vous conseiller.

Orient Design existe depuis Novembre 2011 et organise des événements aussi bien a domicile que dans des salles de réceptions.

J'étudie avec vous, la vision que vous avez de votre mariage. Nous établissons un devis ensemble en rapport avec votre budget et je suit chaque étapes de votre mariage à vos cotés.



Orient Design est en recherche permanente de nouveaux prestataires de l'événementiel, ceci afin de coller au plus prés des désirs de mes clientes.

Restons en contacts via VIADEO ou bien par le biais des autres réseaux sociaux !!!



A bientôt In sha Allah



