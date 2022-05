Sabrina PASQUIER

Dans l'industrie et les services, je me suis mise en oeuvre.



Ma formation a été mise à l'épreuve dans des sociétés différentes. A travers des postes de secrétariat de direction et/ou de gestion de projet, mon adaptabilité et mon autonomie sont prouvées.



Audacieuse par mes initiatives, j'ai justifié à ma direction de mes orientations chiffrées en permanence, sans toutefois dépasser mon poste.



Créative, à partir d'un acquis de poste, j'ai donné de l'amplitude à mon activité à travers la mise en forme d'une brochure ou la mise en place d'un poste.



Organisée, j'ai pu mesurer la nécessité de prévoir avec soin mes tournées lorsque j'étais commerciale.



Gestionnaire, je pourrais vous compléter à travers votre équipe de travail dans des conditions clairement définies.



Restant à votre disposition, je vous laisse le soin de me contacter.

Cordialement.





THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

GRACIAS POR SUYO ATENCIÓN



DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT



DANKON DE VIA ATENTI



Toujours en attente d'explications du ministère de l'intérieur français, allemand et anglais. A ce jour aucun contact sérieux établit.



Mes compétences :

Marchés publics

Gestion de projet

Communication

Négociation

Ressources humaines

Banque

Administration des ventes

Qualité

Contrôle de gestion

Marketing

PAO

Gestion de la relation client