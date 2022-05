Sabrina PEQUIGNOT

Femme de terrain, enthousiaste et déterminée, j’ai acquis en 20 ans d’expérience, un esprit de synthèse et développé une vraie force de proposition.



Mes connaissances théoriques, renforcées par mon expérience managériale, m’ont permis de développer mon adaptabilité, ma réactivité et ma capacité à motiver mes équipes sur les dossiers qui me sont confiés, dans un processus d’amélioration continue.



Après avoir quitté le groupe GRAVOTECH et avoir transféré la production et l'ensemble des activités liées sur un autre site (formation des équipes, gestion des départs dans un contexte de restructuration), j'ai rejoint SESALY.



Le maitre-mot,au quotidien ,est de faire respecter par tous la politique supply chain mise en oeuvre, de construire une équipe polyvalente et efficace et d'optimiser les flux en interne comme chez les fournisseurs.

Au sein d'une entreprise à forte croissance, aucun "droit à l'erreur côté flux" n'est possible dans une culture orientée 400% satisfaction clients



Mes compétences :

Achats

Amélioration Continue

Approvisionnements

Audit

Cosmétique

Création

kaizen

Lean

Lean Management

Logistique

Management

Manager

Optimisation

Production

Supply chain