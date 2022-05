Sabrina PERSONNAZ

Volontaire, autonome, dynamique, excellent relationnel, emphatique. L’intérêt que je porte à la découverte des régions, des pays, des coutumes et des personnes me permet de partager et transmettre mes connaissances et mes expériences.





Maintenant chez Sixt depuis 7 ans. J’ai aussi acquis des connaissances liées aux ventes, à la tenue d’une agence, à la satisfaction clients ainsi qu'au management et à la gestion d'une équipe dans une agence.





2018-Auj: Après une mutation interne, je fais aujourd’hui partie de l’équipe de Bordeaux Merignac Aéroport.

Forte de mes experiences passées au même poste, je travaille aujourd’hui en etroite collaboration avec mon responsable d’agence qui me laisse une grande indépendance dans l’animation des ventes et le management de l’équipe de 11 agents.

Je suis également de façon hebdomadaire et aux cotés de mon responsable les résultats financiers de l’agence et les différentes stratégies mises en place pour améliorer nos performances.





• 2017-2018 : J’ai eu la chance d’intégrer l’agence de Paris Saxe Invalide. 1ere agence de France ville et siège social.

J’avais comme missions de superviser l’équipe de 5 agents et de seconder ma responsable d’agence sur les differentes taches (tenue de l’agence, animation des ventes, perenité des chiffres et des résultats...)





• 2014-2017: J'ai évolué en tant que superviseur sur l'agence de Paris Gare de Lyon. J'ai pu parfaire et transmettre mes connaissances acquises. Manager une équipe, gérer du personnel, gérer les flux de véhicules, veiller à la qualité des services apportés sont de nouveaux points important dans mon quotidien.





• 2012-2014: Je suis arrivée chez Sixt en tant qu'agent commercial sur l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. J'ai pu apprendre beaucoup sur le travail d'équipe, la vente directe, la satisfaction des nouveaux et clients fidèles.





• 2011-2012 : J’ai traversé l’Australie pendant 1 an pour découvrir l’ensemble du continent en ayant de nombreuses activités professionnelles afin de financer mon parcours (serveuse, ménage, contribution à la construction d’une maison écologique…)





• 2009-2011 : Pour parfaire mon anglais, je suis partie en Angleterre en tant que fille au pair, en effectuant en parallèle du volontariat en boutique de charité et à la Croix Rouge Britannique à Horsham



Mes compétences :

Amadeus et Galliléo

Pack office

Cobra

Service client

Management

Ventes directes

Automobile