Sabrina Peter.

Actuellement je suis en reconversion professionnelle en licence professionnelle CQMPI (Contrôle Qualité et Management de Processus Industrialisés) à l'IUT Paul Sabatier de Toulouse III sur le site de Castres.

Suite à un problème de santé j'ai été licenciée pour inaptitude physique à mon ancien poste de technicienne de laboratoire en analyses médicales au sein de l'hôpital de Castres-Mazamet d'où ma reconversion professionnelle.

J'ai choisi ce métier car hélas beaucoup d'employés et d'employeurs ont encore une image assez négative du qualiticien qui vient les ennuyer avec leurs textes de lois, leurs demandes de changer les habitudes de travail etc...



En tant qu'ancienne technicienne de laboratoires lorsque je voyais arriver le qualiticien je faisais tout pour lui échapper car pour moi c'était encore pour me donner du travail en plus et pour lequel je ne voyais aucun intérêt. Mais en fait je ne savais pas ce qu'il attendait de moi et je ne comprenais encore moins le but de ce qu'il me demandait. La faute à quoi????

Ben la faute à la quasi absence de communication entre les différents employés mais aussi avec la direction, l'absence d'explications, d'informations et surtout de formations.



Donc je voudrais en exerçant ce métier donner une meilleure image de qu'est le qualiticien dans une entreprise et surtout expliquer à quoi sert son travail. Qui de faire en sorte que le travail des employés comme des employeurs soit facilité grâce à des méthodes Qualité par exemple : comment un organiser un poste de travail afin d'optimiser les attentes de livraison, ou lors des maintenances de machine, mais aussi comment ranger son poste afin de trouver les informations et les outils nécessaires le plus rapidement possible (méthodes des 5S par ex).



Bref pour moi un qualiticien est là pour aider , faciliter, trouver des solutions lors de problèmes dans une entreprise, que ce soit pour les employés comme pour les employeurs.

Il sert aussi à faire le liens entre les problèmes rencontrés sur les postes de travail et la transmission de ceux-ci à la direction.



Enfin, je pourrais vous donner encore beaucoup d'intérêts pour ce métier mais ce n'est pas le bon endroit pour le faire mais si vous êtes curieux je suis disponible pour répondre à vos questions par message.



Merci d'avoir lu ma présentation jusqu'au bout...



Sabrina Peter.

petersabrina.78@gmail.com