Sabrina POUILLY

Consultante SAP pour le compte d'une industrie pharmaceutique, j'interviens actuellement sur les domaines MM, WM, HUM, QM et SD. J’accompagne les utilisateurs pour leurs besoins quotidiens au niveau des flux de production et la gestion de magasins. Je les aide également lors d’actions d’évolution mises en place sur SAP (paramétrage, qualification/validation).

Mon travail m'a permis de mettre en avant mes qualités d'organisation et de communication ainsi que mon sens du service. Ces qualités m'ont permis d'ailleurs de prendre la responsabilité de l'équipe de support SAP. A ce titre, j’assure la gestion et la formation des équipes ainsi que la rédaction des rapports liés à l’activité.



Mes compétences :

SAP WM

SAP SD

SAP QM

SAP PP

SAP PM

SAP MM

HPLC

ELISA

Microsoft Office

ITIL

Chimie pharmaceutique

Biochimie

Chimie analytique

Spectrométrie

Résonance magnétique nucléaire

Communication

Chimie organique