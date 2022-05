Sabrina POULIQUEN

Tout au long de ma carrière professionnelle, j’ai eu l’occasion de développer des compétences qui m’amènent aujourd’hui à une certaine polyvalence. De nature dynamique, disponible et discrète, mon sens de l’écoute, de l’autonomie et de l’organisation, me permettent de m’investir dans une équipe et dans un travail d’aide aux personnes en difficulté, notamment auprès de personnes en situation de handicap et/ou des personnes vieillissantes.