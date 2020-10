Après 2 ans d'expérience professionnelle à l'international et 1 an d' expérience en tant que traductrice freelance, je suis actuellement clerc de notaire, rédacteur d'actes courants à Lyon,



Ce métier m'a permis de me spécialiser en droit immobilier et d'utiliser mes compétences linguistiques dans le domaine juridique.



Mes compétences :

Event coordination

Corporate events

Translation

Communications