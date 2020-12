Sabrina RACHENNE

Actuellement en formation avec Osengo by Aformac, je recherche un stage pour valider mes compétences et valider le Titre professionnel Comptable assistante.

Dates : du 22 février 2021 au 5 mars 2021 Et / ou du 3 au 25 mai 2021

Je suis une personne très motivée et déterminée. J'ai des compétences en vente commerciale et en secrétariat / administration ce qui me permet d'être alaise avec un discours adapté au secteur dactivité (secrétariat, commerce ou transport). J'ai d'excellentes compétences en informatique (utilisation de Microsoft Office, de logiciels d'entreprise et d'internet).