Sabrina RENAULT

Les sens en éveil, je suis captivée par tout ce qui m'entoure: les environnements, dans la structure et les lignes, dans les formes et les détails ; dans toute leur composition et dans leur ensemble. J'aime observer tranquillement les nuances, les différences, les exubérances afin de guetter toute révolution affluant en moi. Je sens fourmiller, pétiller l'unique, le chacun et le tout, dans le tournoiement et la croissance du monde. Sensible aux atmosphères, je me laisse étirer, ballotter et happer au-delà de ma conscience...

Beaucoup d'idées et de sensations à partager, avons-nous des choses à nous offrir?



Mes compétences :

Savoir être et sens de la diplomatie

Persévérance

Sens de l'argumentation et persuasion

Sensibilité visuelle et plastique

➢ Présenter, développer, ponctuer, suivre une déma

➢ Analyser, formuler des critiques, exploiter des

➢ Etudes théoriques et questionnement sur l’appare