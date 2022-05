Sabrina RIVES

Présidente de la Société Turtle Company depuis 8 années, J'ai créé mon institut de beauté il y a désormais huit années sur Orgeval, mon institut de beauté se nomme Au Plaisir des Sens spécialisé dans la marque Guinot et Yon Ka, j'ai deux esthéticiennes qui travaillent avec moi à plein temps.

L institut se trouve au 46 chemin du ru 78630 Orgeval.

Turtle Company est aussi du Bien être en entreprise, prestation de siège Amma et de bulle Waff mais aussi des Maquilleurs et Coiffeurs pour vos événements, défilés de mode, show Tv.

Une petite explication sur mon parcours professionnel j'ai travaillé en tant que Kinésiologue pendant cinq ans et j'ai passé mon diplôme d'esthétique et j'ai ouvert l'institut de beauté, le magnétisme est dans la famille depuis mon arrière grand-mère, je me suis découverte Magnetiseuse a l âge de 10 ans, il y a 2 ans j ai souhaité en faire un métier car j'aime m occuper des personnes et de pouvoir apporter aux personnes souffrantes un peu de bonheur dans le soulagement de blessures, d'arthrose, problème de verrue, problème de peau, dysfonctionnement hormonal, rééquilibrage énergétique, État dépressifs, stress, burnout, insomnie, soutien poste opératoire et accompagnement chimio.

Les guérisseurs intriguent, interpellent, suscitent des interrogations, et parfois dérangent, mais au bout du compte ils soignent, ils soulagent et, dans bien des cas, ils guérissent. Quels que soient leur origine, la filiation ou le don qu'ils affichent, leur pratique et les rituels qui l'accompagnent, les guérisseurs accomplissent une oeuvre salvatrice qu'en toute objectivité on ne peut que reconnaître. Qu'ils imposent les mains, soufflent le chaud ou le froid, manipulent les corps, soignent par les plantes ou la prière, qu'ils aient recours à quelque technique secrète pour apaiser les âmes en souffrance, les remèdes des guérisseurs, sans que l'on sache toujours comment, agissent positivement et avec une efficacité souvent surprenante.



Mes compétences :

Rééquilibrage énergétique

Magnétiseuse Guerisseuse

Institut de beauté et de bien être

Hypnotherapeute