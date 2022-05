Sabrina RIZZI

Mon sens du contact, mon perfectionnisme et ma réactivité sont selon moi mes principales qualités.



Bilingue anglais, j’ai commencé à apprendre cette langue dès l’âge de trois ans en milieu scolaire (Ecole Multilingue). Je l’ai utilisé régulièrement dans mes déplacements à l’étranger, ainsi que dans le milieu professionnel au cours de ces quatre dernières années.



Passionnée de sport: pratique le saut à la perche en compétition, ce qui me permet de développer le challenge, l’esprit de compétition. Je pratique également le Crossfit en loisir et cultive ainsi le dépassement de soi.



Dynamique, ambitieuse et motivée, j’ai la volonté de m’impliquer dans les missions qui me sont confiées



Mes compétences :

Bureautique

Communication externe

Charte graphique

Motivée

International

Force de proposition

Ponctuel

Communication interne

Organisée

Dynamique

Marketing sportif

Gestion de projet

Événementiel sportif

Salesforce