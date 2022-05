Sabrina ROBIC

Possédant un BTS Assistant de Manager/Direction option relations commerciales, je suis actuellement en recherche active d'un emploi. Grâce à mes différentes formations, stages et expériences en entreprise, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences pour devenir une assistante de manager confirmée et motivée.

A la fois consciencieuse et discrète, Je serai heureuse de mettre mes compétences à profit.



Mes compétences :

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique

Normes rédactionnelles

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Orthographe