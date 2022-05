Sabrina ROSANO

Très intéressé par le domaine de la communication et de l'événementiel et passionné par l'univers des médias. J'ai effectué divers stages en relation avec ma formation en école de commerce, Skema en tant qu'assistante chef de projet, ou assistante responsable de la communication (Tiveria Organisation, Beauty Swiss Concept), et également suite à ma première année de formation à ISC Paris, pour une mission de chargée de communication & partenariats pour le salon IFTM Top Resa (Reed Expositions France). Enfin ma dernière expérience, au poste de chargée de projet, au sein de l'agence Le Public Système, m'a permis d'appréhender toutes les étapes de la mise en place et la gestion d'un projet, et ce dans une dimension internationale.



Mon expérience à la tête d'une association, Le Leadership, qui organise le gala de fin d'année et qui regroupe près de 800, m'a permis de réaliser que le secteur de l'événementiel, et un domaine d'activité dans lequel je souhaiterai évoluer pour mon futur professionnel.



Spécialités : Maîtrise de l'univers Mac & PC

Maîtrise du Pack Office, Access, Xmind, Photoshop

Spécialisation en E-Business et Event & Tourism Management et Communication/Marketing



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Photoshop

Pack office

Marketing

Communication

Evénementiel

digital media

E-business

médias