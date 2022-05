Sabrina ROUDOCI

Motivée, passionnée dans le monde du spectacle et du cinéma ( l envers du décors), la sculture, la réalisation de décors, le dessin, j'ai eu mon Brevet des métiers d'art staffeur ornemaniste et matériaux associés.

Je veux apprendre d avantage sur les métiers du spectacle, notamment les décors auquel je travail de temps en temps et pouvoir entrer dans le monde des coulisses..



Mes compétences :

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign