Sabrina ROY

Passionnée d'Allemand, j'ai fait des études germaniques à Nantes, puis en Autriche pendant 3 ans en immersion totale. De retour en France, je me suis spécialisée dans le Marketing et le commerce, le tout dans un cadre franco-allemand, afin de devenir une véritable spécialiste des relations d'affaire entre la France et l'Allemagne.

Forte de mon expérience internationale en VAD, de ma vision globale du marketing direct et de mon sens du "client", j'ai intégré la société internationale Fronius France en communication et marketing.



Mes compétences :

Gestion de projets

Marketing opérationnel

Communication

Base de données

Web Marketing

SEO

Direction générale

Gestion de projet

E-commerce

Direction commerciale