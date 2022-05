Sabrina RYCKEMBUSCH

Après une expérience réussie de 11 ans comme dessinatrice d'études dans les domaines de l'architecture et du bâtiment et suite à un licenciement économique, je suis actuellement à la recherche d'un poste de dessinatrice d'études.

Suite à cette expérience, j'ai acquis la maîtrise des différentes qualités requises dans cette fonction. Je suis polyvalente et apte à m'adapter à diverses situations au sein d'une équipe.

Ayant participé à des missions variées comme vous pourrez le constater sur mon curriculum-vitae ci-joint, j'ai acquis une grande expérience dans ces domaines.

Je suis immédiatement disponible.



Mes compétences :

Architecte

Bâtiment

Dessinatrice