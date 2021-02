Sabrina SABRINA (LOPEZ)

CREER LES SYNERGIES DU MANAGEMENT



J'accompagne myswer dans une stratégie d'accompagnement communautaire. Je construis la communauté de myswer d'individus prêts à aider autrui de manière non lucrative. Je débusque les talents managériaux, à la recherche de compétences transverses, et créé des synergies positives entre coachs, consultants en management et managers en difficulté.



Approche humaine et collaborative

Centré sur le retour d'expérience. Un point de vue qui permet la différenciation.



MARKETING DIGITAL RESPONSABLE



Accompagnement de la marque sur tout type de projet marketing et social media.