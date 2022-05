Sabrina SADALI

Ingénieur Qualité Hygiène Sécurité Environnement et Prévention des Risques

Polyglotte (Anglais-Espagnol-Français)

Dynamique, rigoureuse, motivée, très bon relationnel, pédagogue et polyvalente

Compétences et autres:

QHSE :

Normes ISO, OHSAS 18001, MASE-IUC, Analyse SST (D.U, ERP, AMDEC, APR, Ergonomie,…), Maitrise des réglementations (Civil, Pénal, Travail, Environnement, ADR, IATA,…), Développement Durable et Gestion des déchets, Sureté de fonctionnement et gestion de crise, Analyse des risques chimiques

INFORMATIQUE :

Word, Power point, Excel, Internet, Outlook, ACT , MS Project

AUTRES:

Permis B / Mobilité internationale





Mes compétences :

Animation d'équipe

TMD

QHSE engineer

Chimie

Biochimie

Analyses des risques

MASE

Normes Internationales HSQE

Audits Q/S

Gestion de la relation client

Gestion des ressources humaines

Management QSE