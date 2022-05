Sabrina SAINT GILLES

Après un BTS commercial, mes 2 expériences d’agent d’escale et d’assistante responsable de boutique m’ont permis d’approfondir l’approche clientèle en France. J’ai élargi ma vision à l’internationale en prenant un poste d’assistante manager en Australie puis par un VSI au Vietnam. Cela a approfondi mon désir d’œuvrer dans un réseau de solidarité et s’est confirmé en m’engageant dans une formation en Master Management du Développement, action humanitaire et sociale en parallèle avec un emploi d’animatrice de réseaux de solidarité.



Mes compétences :

Commerce

Gestion de projet

Humanitaire

Informatique

Management

Relation client