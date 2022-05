Sabrina SANMARTIN

Passionnée par la relation clients, j'ai à cœur de répondre aux besoins et la satisfaction des entreprises en les accompagnants au quotidien dans leurs démarches de développement business et d'optimisation de leur budget.



C'est l'occasion pour moi de leur faire partager tout le savoir-faire de La Poste Solutions Business et de ses filiales pour leur permettre: la réussite de leurs opérations Marketing (data, collecte de données), l'optimisation, gestion, sécurisation des flux de documents, le developpement e-commerce, au travers de solutions novatrices alliant le meilleur du papier et du numérique.





N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec vous lors d'un rendez-vous.

.