Sabrina TRUWANT

Je recherche un poste en tant que Graphiste / Webdesigner, ma passion, dans une entreprise où les projets sont diversifiés. Mais reste ouverte pour d'autres propositions d'Employée de bureau, dans l'administration ou le recrutement.



Mon expérience en tant que Webdesigner m'a amené à gérer mes dossiers de A à Z, avoir un contact avec les clients, me former sur les logiciels de graphisme (Photoshop, Illustrator, In design), les langages HTML et CSS, participer à divers projets Print et Web et rester à la page en faisant beaucoup de veille technologique.

Ce métier m'a permis d'acquérir plus de créativité, un bon relationnel, le sens de l'analyse.



Les métiers d'Opératrice PAO / Infographiste m'ont permis d'acquérir rigueur, efficacité et organisation face aux délais des clients, de maîtriser les contraintes techniques de mise en page.



Mon expérience en tant qu'Hôtesse d'accueil/Standardiste m'a apporté une aisance relationnelle, la polyvalence, et un grand degré de responsabilité.



Mes compétences :

Charte graphique

Photographie

CSS 3

HTML 5

Création de site web

Création de support de communication

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Fireworks