Sabrina ZAALOUNI

Lors de ma dernière expérience, à l'APMJC, j'ai vérifié mon aptitude à accueillir un public tout en réalisant des travaux administratifs avec efficacité.



Secrétaire comptable dans différentes structures, j'ai aussi effectués les tâches de la comptabilité : les écritures comptables, l'évolution des comptes bancaires, les déclarations sociales et fiscales, les paies, les fin d'exercices.



J'ai également acquis une bonne capacité d’analyse et de synthèse, la maîtrise des outils bureautiques, et une aisance relationnelle, ce qui me permet d'être polyvalente. De plus, mes qualités d’organisation et de rigueur sont appréciées. Par ailleurs, je m'adapte rapidement et m'intègre facilement. Je serai donc vite opérationnelle.



Vous pouvez compter sur mon implication et ma détermination à m’investir entièrement sur des missions concrètes que vous me confierez.



Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à ma candidature. Je suis disponible pour vous rencontrer. Nous pourrons échanger sur vos attentes et ma capacité à y répondre.