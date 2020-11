Sadhakkathoullah BAZIRRAHEMANE

Avec plus de 7 ans dexpérience dans le Retail et spécifiquement dans le domaine WEB e-commerce et digital, jai eu lopportunité de piloter et de coordonner de A à Z les projets de refonte de site e-commerce ainsi que la refonte de tout son écosystème SI. Ayant contribué pleinement à lamélioration du SI en tenant compte des aspects métier, techniques, applicatifs, processus, organisationnels, sécurité et données, jai le plaisir de faire partager mon expérience pour aider les entreprises à sinscrire dans la transformation digitale en proposant des solutions techniques pérennes, en accompagnant les équipes projet, en suivant des méthodologies adaptées, tout en respectant les enjeux budgétaires et business.