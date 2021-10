Sadia FADLI

. Aprés une formation généraliste (droit social, droit pénal, économie, sciences politiques), je me suis spécialisée en droit public (interne, international et communautaire) ainsi qu'en droit des ntic ,qui me permets d aborder tous les enjeux juridiques liés à internet, et plus largement, aux transactions à distance (transactions bancaire, usage frauduleux d'une carte à puce).



Aujourd'hui , je suis juriste , responsable d'un service juridique, au sein d'une collectivité territoriale



Mes compétences :

Assurance

Droit

Droit social