Sadia LACOUR

Professionnels de la communication écrite, nous mettons notre plume et nos connaissances au service des particuliers et des entreprises.

- Relecture

- Réécriture

- Correction

- Rédaction

- Traduction

- Conception graphique

- Saisie

- Mise en page



Confiez-nous la conception de vos documents qu'ils soient professionnels, personnels ou administratifs. Nous vous assurons écoute, discrétion et Minutie dans l'accomplissement des missions.



Mes compétences :

Rédaction Web et support papier, relecture

Réécriture, traduction

Constitution de dossiers et de communiqués de pres