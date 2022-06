Safaa EL IDRISSI

En mars 2011, j'ai rejoint le cabinet Semaphores (Adexi) faisant partie du groupe Alpha.

C'est un cabinet de conseil spécialisé dans les relations sociales et le développement local. Il s'adresse aux représentants du personnel, aux entreprises et aux acteurs publics.



J'interviens dans des missions d'expertise et d'audit au sein du pôle des Comités d'entreprise et mes missions sont les suivantes:

- Révision et audit auprès de divers CE (Renault, Sagem, SNCF, Crédit Agricole, AXA, DHL,...)

- Élaboration des programmes de révision et management des équipes chez le client

- Pilotage de l’intervention et planification des missions

- Participation aux salons CE : Animation de conférences, formations et développement du portefeuille client

- Diagnostic et mises en place des procédures comptables au sein des CE et syndicats

- Audit contractuel des associations financées par le FER (Fonds Européens pour les Réfugiés)

- Missions ponctuelles : Externalisation, remplacement de chef comptable et du contrôleur de gestion





Mes compétences :

Comptabilité