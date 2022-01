Safia HEDIA

Être lésé face à un assureur au moment où on a besoin de lui, à la survenance d un sinistre, résulte dans la grande majorité des cas, d un mauvais conseil.



En effet, l assureur a un engagement envers son assuré d intervenir en cas de sinistre en contrepartie du paiement d une prime d assurances. Cet engagement est limité au contenu du contrat signé des deux parties, autrement dit seules les garanties présentes au contrat s appliquent, c est pourquoi être bien conseillé c est être bien indemnisé.



Apporter les bons conseils nécessite, d une part, une bonne maîtrise technique de l assurance et, d autre part, une démarche bienveillante.



Mon engagement en tant courtier d assurances est de défendre votre intérêt en apportant mon expertise à travers un accompagnement honnête et transparent dans la recherche dune assurance, mais aussi être là pour vous durant toute la vie de votre contrat.



