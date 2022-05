Mhiri HEDIA

Bonjour je suis une femme tunisienne simple honnête j'aime travailler et visiter tous le pays du monde juste pour voir les différents cultures et fait plus des relation professionnel amical pourquoi pas et en change le s idée les technologies pour quand soit tous au même vision et pour le même principe que l'amour existe de nous jours et les relations humaines et je souhaite bien que je trouve les bonnes contact que se soit professionnel que que soit amical et merci a tous





Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Comptablité

Informatique

Nature

Recherche

Technique

Technique de communication