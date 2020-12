Je suis LARBI safia d'age de 23 ans ,ayant un diplôme du master en ingénierie des surfaces et un diplôme d ingénieur d 'état en sciences et génie des matériaux obtenus dans une école national supérieur des mines et métallurgie à Annaba et je suis une fille sérieuse et calm et merci



Mes compétences :

C Programming Language ,c++

Prezi

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel et word

Matlab

Solid works, Abaqus

examen microscopique des métaux