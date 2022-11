Sahel CASTAN-TAHERIAN

Data Scientist, et docteure en démographie, expérimentée en méthodologie de recherche, analyse de données et statistique, dans les domaines de santé, population et développement.

Mes expériences en recherche ainsi que les projets que jai réalisés en Data science, me permettent daborder une problématique générale dentreprise en y apportant des solutions optimales.

Dotée d'un sens aigu des responsabilités, autonome, rigoureuse, je suis patiente et sais m'adapter aux situations sensibles. Japprécie le travail en équipe.