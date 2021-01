Sahima HAMLAOUI

Les microalgues comme passion!



Grande amoureuse de la Mer et de l'Océan. Au tout début, toute petite en Algérie, je vouais une grande admiration au Commandant Cousteau. Pour mes études, tout était décidé d'avance. J'allais faire comme Cousteau: étudier les mers et les océans. J'ai donc quitté mon pays et je suis arrivée en France en 1991 avec un rêve de petite fille: rencontrer le Commandant. Je l'ai réalisé. Pour moi, c'était très important. J'ai donc suivi un cursus en océanographie biologique à l'université Paris 6. Par la suite, j'ai rencontré d'autres personnes aussi passionnantes et généreuses qui m'ont entraînée vers d'autres horizons et qui m'ont initiée à d'autres domaines.

Aujourd'hui encore, je découvre, j'apprends et j'avance. Je crois que je suis une grande curieuse.



Je suis à la recherche d'un poste de Chargée de missions, de projets dans l'Environnement...



Mes compétences :

Hydrobiologie

Biodiversité

Océanographie

Toxicologie

Taxonomie des cyanobactéries et des microalgues

Isolement de microalgues & cyanobactéries

Culture de microalgues & cyanobactéries

Expertises microalgues et cyanobactéries