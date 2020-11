Saïd MERZOUGUI

Bonjour,



Puisqu'une belle image est souvent plus efficace que le meilleur des plus beaux discours, l'agence Dside sàrl s'est spécialisée dans les services CAO-DAO.



Elle s'adresse principalement aux professionnels de la construction tels que les architectes (généralistes ou spécialistes), les ingénieurs-conseils et autres responsables de services techniques, les promoteurs immobiliers, les entrepreneurs de la construction (tous corps d'état), ainsi que tous les décideurs publiques ou privés en charge de dossiers techniques.



Ainsi, sous votre contrôle, nous pouvons vous soulager dans la saisie de tous types de plans et pour tous types de bâtiments.

Voici en quelques lignes une liste non exhaustive de cas où notre intervention est particulièrement appréciée. Que vous soyez seul ou en équipe, vous avez déjà vécu au moins l’une de ces situations :



• Vous avez une surcharge de travail momentanée, des délais trop courts pour produire des plans ou des images comme à l'occasion d'un concours d'architecture.

• Vous n'avez pas de dessinateur vraiment disponible ou efficace sur système CAO-DAO.

• Vous ne pouvez pas embaucher pour des raisons de conjoncture.

• Vous êtes convaincu de la sous-traitance et vous en avez fait votre stratégie de gestion.

• Beaucoup de "petits" projets encombrent vos tiroirs, vos priorités sont ailleurs et vous n'aimez pas faire attendre vos clients (car ce sont eux qui entretiennent votre réputation).

• Pas de système CAO-DAO professionnel car les coûts de maintenance sont trop élevés.

• Des vieux plans en papier ou des vieux fichiers DAO issus d'anciennes versions de logiciel de dessin qui ne sont pas exploitables en l'état.

• Production de plan de mesurage ou levé de bâtiments existants pour tout type d'application (Service incendie, environnement, Pass Energie, gestion du mobilier et du personnel, base décoration, déménagement, agencement, surface à entretenir ou à rénover, dossier de vente, etc.).

• On vous demande de transmettre des fichiers numériques aux différents corps de métier.

• Lors d'un projet, il arrive que la compréhension des plans ne soit pas à la portée de tous. Grâce à la modélisation 3D et à la fourniture d'images photoréalistes, nous pouvons résoudre certains problèmes de communication et accélérer ainsi la prise de décision.

• Vous recherchez un fournisseur également spécialisé dans la réalisation d'images d'intégration pour études d'impact sur l'implantation d'une ligne à Haute Tension, Parc d'éoliennes, Route, Voie ferrée, etc.

• Vous recherchez un partenaire spécialisé qui travaille avec les logiciels de Bentley Microstation© (*.Dgn) ou Autodesk Autocad© (*.Dwg) toutes versions.

• Toutes autres situations.



Plus globalement, Dside sarl est spécialisée dans l'aide à la décision par le dessin et l'image. Soumettez-nous vos problèmes et nous nous ferons un point d'honneur à vous apporter les meilleures réponses.

Pour voir un aperçu de nos capacités et quelques-unes de nos réalisations, nous vous invitons à consulter notre site internet "www.dside.lu". Avec l'accord de nos clients, nous y présentons 20 % de nos activités affichables. Les 80 % restantes sont confidentielles et couvrent essentiellement la production de documents graphiques du type Avant Projet Sommaire ou Détaillé, Permis de construire, Plans d'exécution, Plans de détails, Plans comme construit, etc.



Vous pourrez entre autres remarquer que nous pouvons intervenir aussi bien, sur l’aménagement d’une petite entrée, que sur des projets bien plus importants, comme la nouvelle cité judiciaire qui a été mise en service sur le plateau du St Esprit à Luxembourg.



Veuillez accepter nos meilleures salutations et surtout n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.



Pour DSIDE sàrl, votre partenaire : Monsieur Saïd MERZOUGUI (email: Dside@tango.lu)

Nouvelle adresse: 3, avenue Grde-Duchesse Charlotte L-3441 Dudelange



Mes compétences :

Microstation

Permis de construire

Journals

Formation DAO

Imagerie de Synthèse

Rendu 3d

Plans de construction