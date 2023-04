Said OUARDANE

. Rédaction des principaux documents judiciaires : requête ; réplique et mémoire.

. Suivi judiciaire des dossiers: formalités et diligences.

 En droit des sociétés :

 Le suivi juridique pour les sociétés: SA /SAS/SARL/ SARL AU et société civil.

 Constitution, Immatriculation de Sociétés.

 Approbation des Comptes Annuels.

 Modifications RC ; Augmentation Capital Social modification de l’objet social, dénomination.

 Cession de fonds de Commerce, Contrat de location-Gérance.

 Dissolution anticipée et Clôture de liquidation ; Rédaction de divers actes (Conventions diverses, Pactes d’actionnaires).

. Mission de veille Juridique, Conseil, Suivi et Audit contractuel.

. Rédaction des diverses notes de synthèse.

. Rédaction et révision de conventions entre actionnaires

. Gestion de conflits entre actionnaire.

. Cession et transfert d'actions.

. Conseil en droit des affaires et assistance.





 En droit social :

 Rédaction des contrats de travail & Avenants.

 Procédures de licenciement.

 Conseil et recrutement.

 En droit immobilier :

 Elaboration et résolution intégrale des dossiers relevant de toutes les variantes du droit immobilier (construction, copropriété, baux, compromis de vente vente immobilière et donation).

 Suivi et traitement des différentes correspondances avec les partenaires (conservations foncières ; fisc ; banques).

 En droit de propriété intellectuelle :

. suivi juridique en droit de marque ; dessin et modèle ; brevet ; no, commerciale.

.Correspondance avec des huissiers de justice et service de douane dans la saisie contrefaçon.

.Correspondance avec l’Office Marocaine de la Propriété Industrielle et commerciale.