Saida GHOULA

Aprés un Bac ES,je me suis orienter vers un UIT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations). Puis j'ai pris goût au études et décider de poursuivre avec une année spéciale en Administration et Gestion. En fin j'ai intégré l'iae d'Orléans ( L'Institut des Adminitrations et des entreprises) où j'ai éffectué un master FCG (Finance et Contrôle de Gestion),un master SIC ( Systéme d'information et Contrôle).

Mon stage à la mairie d'orléans m'a permis acquérir une bonne base en gestion: Je devais suivre les opérations du Grand Projet de Ville de la commune d'Orléans. J'ai égalmement réaliser un tableau de bord pour le suivi de ces opérations.

Mon deuxiéme stage à L'agglomération d'Orléans m'a permis de me confronter vraiment au métier de contrôleur de gestion en effet un suivi budgétaire, actualisation du tableau de bord, collecte d'informations, calcul d'écarts ont été à l'ordre du jour. De plus durant ce stage de quatre mois j'ai travailé en autonomie.



je suis actuellement au RSI (Regime sociale des Independants) depuis 5 ans



Mes compétences :

Gestion

Droit de la sécurité sociale

Statistiques

Autonomie