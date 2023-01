Saifeddin ESSAIED

* Ingénieur Mécatronique fraîchement diplômé de l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie de Tunis et Assistant Technicien à la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG).



* Grâce à une bonne formation universitaire, une solide autoformation et une expérience professionnelle enrichissante de plus de 5 ans, mon profil incluent des compétences polyvalentes.



* Passionné par linnovation et les nouvelles techniques.



* Je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis et challenges.



* Je me tiens prêt à me lancer dans une nouvelle aventure pour acquérir de lexpérience et ouvrir de nouveaux horizons.