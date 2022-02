Saimaou INSA - NGAKO

Je suis titulaire d’un Master 2 Spécialisation Achats Internationaux du MAI de Bordeaux.

J’ai une expérience en tant qu’Acheteur dans le secteur bancaire et le secteur ferroviaire.

Durant cette période, j’ai acquis et développé des compétences dans les achats publics et privés ainsi que la gestion de projet.

Aujourd'hui disponible, je suis à la recherche d'un poste en achats.

mail: saimaou.insaseibou@gmail.com







Mes compétences :

Sourcing

Mise en œuvre d’indicateurs de suivi des coûts de

Construction stratégie achats

Négociation fournisseurs

Remise documentaire, Incotrems

Rédaction contrats et accords-cadres

Étude de marché

Appel d'offres Publics et Privés

Elaboration et suivi de tableaux de bor

Achats